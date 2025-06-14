الرياضة

مهاجم إنتر ميلان عالق في طهران بسبب إغلاق المطار

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1446 هـ      14 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أن الإيراني مهدي طارمي مهاجم إنتر ميلان لم يتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة للالتحاق بمعسكر فريقه في كاليفورنيا عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران.

ويشارك إنتر في كأس العالم للأندية لكرة القدم بالولايات المتحدة‭ ‬ويستهل مشواره يوم 17 يونيو الجاري أمام مونتيري المكسيكي في لوس أنجلوس قبل مواجهة أوراوا رد دايموندز، وريفر بليت في سياتل.

وأوضحت أنسا أن رحلة طارمي (32 عاما) أُلغيت لأسباب أمنية بعد إغلاق المجال الجوي للبلاد.

وأشارت إلى أن إنتر يتواصل باستمرار مع اللاعب في محاولة؛ لإيجاد حل يتيح له الانضمام إلى زملائه قبل البطولة لكن الوضع لا يزال معقدًا؛ نظرًا للأسباب الأمنية.

وكان طارمي يشارك مع منتخب إيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026. وتأهلت إيران مباشرة بعد تصدر المجموعة الأولى في التصفيات.

وانضم طارمي إلى إنتر ميلان في يوليو تموز 2024 قادما من بورتو البرتغالي في صفقة انتقال مجانية بعقد يمتد حتى 2027 وهو أول لاعب إيراني يلعب في صفوف النادي الإيطالي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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