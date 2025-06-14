ملحق آسيا للمونديال في ضيافة السعودية وقطر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن استضافة كل من المملكة العربية السعودية، وقطر، مباريات ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويشارك في الملحق 6 منتخبات حصلت على المركزين الثالث والرابع في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ويتنافس في ملحق التصفيات الآسيوية كل من: السعودية، وقطر، والامارات، والعراق، وإندونيسيا، وعمان، على أن تُقام القرعة يوم 17 من يوليو المقبل.

وسيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، تضم كل منهما ثلاثة منتخبات، تتنافس بنظام التجمع خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026؛ ليكتمل بذلك عدد المنتخبات المتأهلة عن قارة آسيا بشكل مباشر.

أما المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في كل مجموعة، فسيتواجهان في مباراتي ذهاب وإياب، يومي 13 و18 نوفمبر 2025، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026.