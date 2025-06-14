على حلبة كورنيش جدة| فيصل القباني يتوج ببطولة السعودية تويوتا كسر الزمن 2025

الرياض – هاني البشر

اختتمت مساء أمس الجمعة منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة السعودية تويوتا كسر الزمن لهذا العام 2025م، والتي أقيمت على حلبة كورنيش جدة بإشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي، وسط أجواء تنافسية حماسية، وأداء مميز من المشاركين، مما يعكس التطور الملحوظ لرياضة المحركات في المملكة.

شهدت الجولة الختامية مشاركة 102 متسابقًا ومتسابقة، مما يعكس الاهتمام المتزايد برياضة المحركات في المملكة، وقد تم تصنيفهم إلى عشر فئات، وتمكن في نهايتها فيصل القباني من تسجيل أسرع زمن، ليتوج بالمركز الأول في الترتيب العام بعد إنهائه السباق بزمن بلغ دقيقة واحدة، و13 ثانية، و 930 جزءًا من الثانية، وجاء في المركز الثاني فيصل سعد بن لادن بزمن دقيقة واحدة، و14 ثانية، و 895 جزءًا من الثانية، فيما تمكن رائد أبو زنادة من تسجيل ثالث أسرع زمن، وهو دقيقة واحدة، و15 ثانية، و 191 جزءًا من الثانية، وبذلك يتوج السائق فيصل القباني بلقب بطولة السعودية تويوتا كسر الزمن لعام 2025م.

وفي فئة G1 حقق عبدالكريم ريس المركز الأول بزمن دقيقة واحدة، و39 ثانية، و204 أجزاء من الثانية، تلاه في المركز الثاني حازم الحربي، فيما حجز عمر الديني المركز الثالث، أما فئة G1 بلس فقد حقق فيها السائق آبي وائل ظفر، المركز الأول بزمن دقيقة واحدة، و30 ثانية، و 195جزءًا من الثانية، وجاء البراء حكيم، في المركز الثاني، فيما حل إبراهيم حبيب في المركز الثالث، وفي فئة G2 تمكن ماجد الغامدي من تحقيق المركز الأول بزمن بلغ دقيقة واحدة، و26 ثانية، و 034جزءًا من الثانية، تلاه راكان الصهيل، وحسام بازيد في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي فئة G3 جاء حمزة باخشب في الصدارة بزمن دقيقة واحدة، و24 ثانية، و 252جزءًا من الثانية، وحل عبدالعزيز ساب في المركز الثاني، فيما جاء المهند الشريف في المركز الثالث، أما فئة G4 فقد تصدرها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن تركي بن سلطان بزمن دقيقة واحدة، و31 ثانية، و 070 جزءًا من الثانية، وجاء حاتم الحازمي في المركز الثاني، ثم فارس المطيري في المركز الثالث، وفي فئة G4 بلس حل سليمان الصهيل في المركز الأول، بزمن دقيقة واحدة، و22 ثانية، و 739جزءًا من الثانية، تلاه وسام خليل في المركز الثاني، ثم السائقة ريم العبود في المركز الثالث.

وفي فئة G5 استطاع عبدالمجيد الزهراني من انتزاع المركز الأول بعد وصوله أولًا بزمن دقيقة واحدة، و22 ثانية، و 610 أجزاء من الثانية، وجاء في المركز الثاني عبدالله الخريجي، فيما حجز محمد رجب المركز الثالث، أما في فئة G5 بلس فقد جاء سلطان كايلو في المركز الأول بزمن دقيقة واحدة، و25 ثانية، و 010 أجزاء من الثانية، تلاه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن تركي، في المركز الثاني، وجاء أحمد سقباني في المركز الثالث.

وفي فئة G6 حقق أحمد باجنيد المركز الأول بزمن دقيقة واحدة، و16 ثانية، و 750جزءًا من الثانية، وجاء يزيد الصهيل ثانيًا، ثم عبدالعزيز المهنا في المركز الثالث، وفي فئة G7 تصدر فيصل القباني المركز الأول بزمن دقيقة واحدة، و13 ثانية، و 930جزءًا من الثانية، وجاء فيصل بن لادن في المركز الثاني، ورائد أبو زنادة في المركز الثالث.

وبعد نهاية السباق عبر الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأستاذ خالد بن وليد السويدان عن سعادته بالنجاح الكبير الذي تحقق في بطولة السعودية تويوتا كسر الزمن لهذا الموسم، وأكد أن هذه البطولة، أثبتت بما شهدته من تنظيم احترافي، ومشاركة نوعية من نخبة السائقين والسائقات، أن المملكة العربية السعودية تمضي بثبات نحو ترسيخ مكانتها كمركز رئيس لرياضة المحركات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف: لقد شهدنا خلال هذه البطولة تنافسًا حقيقيًا، مليئًا بالحماس والدقة والمهارة، وهو ما يعكس مدى الشغف والالتزام الذي يتحلى به المشاركون، ومما يدعو للفخر أن هذه البطولة لم تكن مجرد منافسة رياضية، بل منصة لصقل المواهب، وتحفيز الجيل الجديد من السائقين، وتعزيز الوعي برياضة المحركات داخل المملكة.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر والتقدير إلى كافة الجهات، وفي مقدمتها وزارة الرياضة، والشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي، وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، الذي عكس صورة مشرّفة عن قدرة المملكة على استضافة وتنظيم بطولات بمعايير عالمية، كما وجه شكره لجميع المتسابقين الذين أبدعوا بأدائهم، وقدموا عروضًا مميزة تعكس تطور المستوى الفني والاحترافي للسائقين السعوديين والعرب في هذه الرياضة.

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