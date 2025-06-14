تعرف على التشكيل المتوقع للأخضر السعودي أمام هاييتي

البلاد- كاليفورنيا

يستهل المنتخب الوطني السعودي مشواره في بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 بمواجهة أمام نظيره هاييتي فجر الاثنين المقبل.

وتضم مجموعة الأخضر في بطولة كونكاكاف 2025 كلاً من منتخبات ترينداد وتوباغو والولايات المتحدة الأمريكية وهاييتي.

واستقر الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، على التشكيلة الأساسية التي سيدفع بها أمام هاييتي.

وجاء تشكيل الأخضر المتوقع أمام هاييتي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في الدفاع: نواف بوشل – عبدالإله العمري – حسن كادش – سعود عبدالحميد.

في الوسط: زياد الجهني – علي الحسن – فيصل الغامدي.

في الهجوم: عبدالرحمن العبود – فراس البريكان – أيمن يحيى.