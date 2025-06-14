الهلال يصل واشنطن استعدادًا للمشاركة في مونديال الأندية

البلاد- واشنطن

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ استعدادًا لخوض أولى مواجهات المونديال في الـ18 من الشهر الجاري، أمام ريال مدريد الإسباني على ملعب (هارد روك) بميامي، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى للمسابقة.

وكانت بعثة الهلال قد اختارت العاصمة الأمريكية واشنطن مقرًا لإقامتها طوال فترة البطولة؛ إذ سيجري الفريق تدريباته اليومية ومعسكره التحضيري هناك.

يُذكر أن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم (2025) التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، تنطلق غدًا الأحد 15 يونيو الجاري وتستمر حتى 13 يوليو القادم.

ويشارك في البطولة (32) ناديًا قُسمت على (8) مجموعات، كل مجموعة ضمت (4) أندية، إذ أقيمت القرعة بمدينة ميامي في الخامس من ديسمبر الماضي، وأسفرت عن وجود الهلال في المجموعة الثامنة إلى جانب ريال مدريد الإسباني، وسالزبورغ النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.