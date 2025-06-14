الأهلي يُعلن برنامج معسكره الإعدادي للموسم الجديد

البلاد- جدة

كشف النادي الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، عن برنامج معسكره الصيفي الخارجي، الذي ينطلق في 7 يوليو المقبل، ويستمر حتى 5 أغسطس، ضِمن الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد.

وتبدأ تحضيرات “الراقي” من مدينة لنجفيلد النمساوية، التي تستضيف المرحلة الأولى من المعسكر في الفترة من 7 إلى 22 يوليو، في أجواء ملائمة للتدريبات البدنية والتكتيكية.

عقب ذلك، ينتقل الفريق إلى مدينة كومو الإيطالية في الفترة من 22 إلى 28 يوليو، قبل أن يختتم المعسكر في مدينة لا مانجا الإسبانية خلال الفترة من 28 يوليو إلى 5 أغسطس، موعد العودة إلى المملكة.

ويهدف الجهاز الفني، بقيادة الألماني ماتياس يايسله، إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للفريق، استعدادًا لخوض تحديات الموسم المقبل محليًا وقاريًا، وخاصة بعد التتويج التاريخي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن المرتقب أن تتخلل المعسكر مباريات ودية مع أندية أوروبية، لاختبار مستوى اللاعبين وتقييم العناصر الجديدة قبل انطلاقة الموسم.

ويمثل المعسكر امتدادًا للزخم الإيجابي الذي يعيشه النادي بعد فوزه على كاواساكي فرونتال الياباني في نهائي البطولة القارية، في إنجاز غير مسبوق بتاريخ النادي.

وقد حرصت إدارة الأهلي على تنظيم معسكر متكامل من الناحيتين الفنية واللوجستية، بما يليق بمكانة الفريق كبطل قاري.