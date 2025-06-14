الرياضة

الأخضر يرفع استعداده لمواجهة هاييتي ضمن بطولة الكأس الذهبية

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1446 هـ      14 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
واصل المنتخب الوطني، مساء الجمعة، تحضيراته في مدينة سان دييغو الأمريكية، استعدادًا لخوض أولى مبارياته في بطولة الكأس الذهبية 2025، أمام منتخب هايتي، مساء غدٍ الأحد، على استاد “سنابدراغون”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على ملاعب “مركز الأداء الرياضي بسان دييغو”، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، حيث اشتملت الحصة على تمارين الإحماء، وتمرين المربعات، ثم تمارين تكتيكية، قبل أن تُجرى تقسيمة على مجموعتين في كامل مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الإطالة.

ويختتم “الأخضر” اليوم السبت استعداداته بحصة تدريبية تُقام عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت سان دييغو، على ملاعب مركز الأداء الرياضي، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة من زمن الحصة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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