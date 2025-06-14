أخضر كمال الأجسام يُشارك في بطولة آسيا بالإمارات

البلاد- الرياض

يُشارك المنتخب السعودي لكمال الأجسام في بطولة آسيا، التي تستضيفها مدينة عجمان خلال الفترة من (15 – 18) يونيو 2025.

ووصلت بعثة الأخضر أمس إلى عجمان، بعد اختتام التحضيرات التي أقيمت في مدينة الدمام، وتم اختيار القائمة المشاركة في البطولة، بناءً على نتائج بطولة النخبة لكمال الأجسام التي أقيمت في الرياض.

وضمت بعثة المنتخب السعودي للبطولة، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكمال الأجسام فارس الدخيل، والمدربين زكريا الصفار وعماد أبو الديار، واللاعبين: سلمان آل عبيد، وسلمان آل زاهر، ومحمد ناصر، وسلمان العطيفي، وحاتم العمري، ومحمد آل خريدة، وإبراهيم مطاعن، وعبدالعزيز بن ماضي، وعبدالله مسعد، وإبراهيم الحربي.