الرياضة موعد مباريات المنتخب السعودي في كأس كونكاكاف الذهبية 2025

البلاد- جدة تترقب جماهير الكرة السعودية انطلاق مشوار المنتخب الوطني في بطولة كأس كونكاكاف الذهبية نسخة 2025، التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ومن المقرر أن تُقام النسخة الثامنة عشرة من كأس الكونكاكاف الذهبية هذا الصيف، في الفترة من 14 يونيو إلى 6 يوليو على 14 ملعباً. وضمت مجموعة الأخضر منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وهايتي وترينداد وتوباغو. ويستهل الأخضر مشواره في الكأس الذهبية 2025، بمواجهة أمام هايتي، صباح الاثنين16 يونيو في الثالثة والربع صباحًا بتوقيت المملكة، على ملعب سنابدرجون بسان دييجو بكاليفورنيا. وسيكون المنتخب السعودي على موعد مع مباراة من العيار الثقيل أمام الولايات المتحدة، يوم 20 يونيو، على ملعب Q2 بتكساس، في الرابعة والربع صباحًا. وسيختتم الأخضر مبارياته في الدور الأول من بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية، أمام ترينيداد وتوباجو، يوم 23 من الشهر نفسه، على ملعب أليجنت بلاس فيجاس، في تمام الثانية صباحًا.