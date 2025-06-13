انفجارات قوية في طهران وأنباء عن سقوط عدد من القتلى

طهران- واس
شهدت العاصمة الإيرانية طهران ومحيطها فجر اليوم الجمعة، عدة انفجارات قوية نتيجة عملية عسكرية جوية إسرائيلية، وأنباء عن سقوط عدد من القتلى.
شهدت العاصمة الإيرانية طهران ومحيطها فجر اليوم الجمعة، عدة انفجارات قوية نتيجة عملية عسكرية جوية إسرائيلية، وأنباء عن سقوط عدد من القتلى.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أن الانفجارات القوية وقعت في شرق وغرب ووسط العاصمة.
وأكدت أنه لم يحدث أيّ أمر في محيط المطار حتى الآن، ولكن في الوقت الراهن وحتّى تقوم منظمة الطيران المدني بتحديد الموقف، فقد تمّ تعليق الرحلات مؤقتًا.