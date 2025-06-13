السياسة

انفجارات قوية في طهران وأنباء عن سقوط عدد من القتلى

صحيفة البلادaccess_time17 / ذو الحجة / 1446 هـ      13 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
طهران- واس
شهدت العاصمة الإيرانية طهران ومحيطها فجر اليوم الجمعة، عدة انفجارات قوية نتيجة عملية عسكرية جوية إسرائيلية، وأنباء عن سقوط عدد من القتلى.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أن الانفجارات القوية وقعت في شرق وغرب ووسط العاصمة.
وأكدت أنه لم يحدث أيّ أمر في محيط المطار حتى الآن، ولكن في الوقت الراهن وحتّى تقوم منظمة الطيران المدني بتحديد الموقف، فقد تمّ تعليق الرحلات مؤقتًا.
m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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