الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تبرز مشاريعها المساهمة في موسم حج 1446هـ

البلاد- مكة المكرمة

أسهمت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في تهيئة بيئة مميزة لضيوف بيت الله الحرام من خلال تنفيذ مشاريع بنية تحتية متقدمة في مجالات الطاقة، وارتفعت السعة الكهربائية في المشاعر المقدسة بنسبة (95%) بتكلفة تجاوزت (3) مليارات ريال، إلى جانب توزيع أكثر من (7) ملايين متر مكعب من المياه.

وأدارت الهيئة منظومة نقل متكاملة شملت مشاركة أكثر من (23) ألف حافلة، وأطلقت “المركز العام للنقل” كمركز موحد لحركة النقل، وتولّت قيادة خطة النقل العام لجميع مراحل الحج بما فيها التروية، والتصعيد، والنفرة، بمشاركة الجهات المختصة من الأمن العام، وتخصيص مسارات ترددية للحافلات أسهمت في تقليص زمن الرحلة إلى (20) دقيقة.

وفي المشاعر المقدسة، عملت الهيئة جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة وشركة كدانة للتنمية والتطوير على ارتفاع السعة السريرية في المشاعر بأكثر من (60%)، وافتتح مستشفى طوارئ وجهزت (71) نقطة تدخل سريع للهلال الأحمر، وظلل أكثر من (170) ألف متر مربع من المسارات بأرضيات مطاطية، وزراعة (23) ألف شجرة في مشعر منى.

ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد؛ بما أولته القيادة الرشيدة من جهود حثيثة أسهمت في إنجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ، وبدور جميع الجهات المشاركة من خلال الجهود المبذولة والعمل الدؤوب، والتعاون المستمر.