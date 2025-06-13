القنوات الرياضية السعودية تنقل كأس الكونكاكاف الذهبية 2025 بمشاركة تاريخية للأخضر

البلاد- الرياض
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي نقل القنوات الرياضية السعودية لبطولة “كأس الكونكاكاف الذهبية 2025” التي يشارك فيها المنتخب السعودي لأول مرة كضيف رسمي، حيث تتضمن التغطية خطة إعلامية شاملة تهدف إلى نقل 31 مباراة حصريًا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجانًا، بجودة ومهنية عالية.
وتنطلق البطولة في الولايات المتحدة وكندا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 6 يوليو 2025، وتشارك فيها السعودية في المجموعة الرابعة، وستقوم القنوات الرياضية السعودية بنقل مباريات المنتخب السعودي مباشرة، إلى جانب تغطية تحليلية وأستوديوهات خاصة قبل وبعد اللقاءات، تبث عبر شاشاتها.
وبين الحارثي أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه وطني يهدف إلى توسيع الحضور الإعلامي السعودي على الساحة الدولية، عبر محتوى رياضي متكامل يسهم في تعزيز الهوية الوطنية، ويواكب تطلعات الجمهور السعودي في المشاركات الرياضية العالمية.
وأشار إلى أن أبعاد هذه التغطية تتجاوز الجانب الرياضي، إذ تحمل في طياتها أثرًا اجتماعيًا يتمثل في تعزيز التفاعل الجماهيري والانفتاح على الثقافات الرياضية الأخرى، فضلًا عن الأثر الاقتصادي وتنامي الطلب على المحتوى الرياضي الرقمي، لا سيما مع شراكات إستراتيجية مع جهات وطنية وعالمية.
وتسعى القنوات الرياضية السعودية من خلال هذه التغطية إلى تأكيد موقعها كمصدر موثوق ومؤثر في الإعلام الرياضي، من خلال توظيف كوادر وطنية وخبرات دولية، وتقنيات بث متقدمة تواكب الطموحات وتُظهر الصورة السعودية بمستوى يليق بالمملكة.