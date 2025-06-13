إسرائيل تشن هجومًا على إيران.. ومقتل رئيس الحرس الثوري

البلاد- جدة

أعلنت إسرائيل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أنها شنت غارات جوية مكثفة على عدد من الأهداف العسكرية في عدد من المدن الإيرانية.

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في أعقاب الهجوم الذي شنته إسرائيل ضد إيران، أنه من المتوقع وقوع هجوم صاروخي ومسيّر إيراني مضاد ضد إسرائيل في المستقبل القريب.

وأكد كاتس أنه ووفقاً لصلاحياته بموجب قانون الدفاع المدني؛ فقد وقع على أمر خاص يُفرض بموجبه حالة الطوارئ، خاصة في الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وتابع:” يجب الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والسلطات والبقاء في المناطق المحصنة”.

إلى ذلك، أكدت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارات متتالية في طهران، وإطلاق نيران من المدفعية المضادة للطائرات. كما أكد التلفزيون الإيراني، ووكالة تسنيم الإيرانية مقتل حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني، وعدد من قادة الصف الأول في الغارات الإسرائيلية.