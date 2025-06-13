أخضر تحت 23 يواجه الدنمارك في نصف نهائي بطولة تولون الدولية

البلاد- جدة

يلتقي المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم الجمعة منتخب الدنمارك، ضمن نصف نهائي بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) في فرنسا.

صافرة اللقاء تنطلق في تمام الثانية مساءً بتوقيت فرنسا (الثالثة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب مارسيل روستان بمدينة صالون.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء أمس الخميس تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، التي تركّزت على تطبيقهم لتمارين تكتيكية في النواحي الهجومية، أعقب ذلك مناورة على كامل مساحة الملعب لتطبيق التكتيك، واختتمت الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة وركلات الترجيح.

يذكر أن أخضر 23 عامًا تأهل عن المجموعة الأولى من بطولة تولون الدولية، التي ضمّت إلى جانبه منتخبات فرنسا المستضيف، مالي، وبنما.