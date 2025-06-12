الرياضة نيس الفرنسي يسعى للتعاقد مع سعود عبدالحميد

البلاد- جدة كشفت تقارير أوروبية أن نادي نيس الفرنسي انضم رسميًا إلى سباق التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي سعود عبد الحميد، لاعب الهلال السابق، ليصبح ثالث نادٍ فرنسي يُقدّم عرضًا لضمه، إلى جانب لانس وتولوز. وبحسب ما أورد الصحفي الإيطالي رودي جالتي، فإن اللاعب السعودي تلقى عروضًا من الأندية الثلاثة، ويقوم حاليًا بدراسة خياراته بعناية، في ظل اهتمام أوروبي متزايد بخدماته. وأشار التقرير إلى أن عبد الحميد رفض عرضًا مُسبقًا من نادي الهلال للعودة إلى صفوفه، مما يؤكد رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة خارج السعودية. كما كشف أن نادي روما الإيطالي يُبدي مرونة في التفاوض بشأن مستقبل اللاعب، ما يُعزز من فرص انتقاله إلى أحد الأندية الأوروبية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. يُذكر أن عبد الحميد يُعد أحد أبرز الأظهرة في الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة، وقد شارك بشكل أساسي مع المنتخب الوطني في العديد من المحافل الدولية.