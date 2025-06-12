ناقش مع عراقجي المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.. وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المصري تطورات غزة

البلاد ـ أوسلو

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس (الأربعاء)، وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، وذلك على هامش منتدى أوسلو 2025 المنعقد في مملكة النرويج.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة؛ وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المبذولة بشأنها.

كما التقى سمو وزير الخارجية، أمس، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، وذلك على هامش منتدى أوسلو 2025 المنعقد في مملكة النرويج.

واستُعرضت خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاءين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة النرويج خالد بن محمد الشريف، والمستشار بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.