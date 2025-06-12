مدرب النصر يقترب من قيادة فيورنتينا

البلاد- جدة

أكدت شبكة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي توصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة نادي فيورنتينا، لتولي قيادة الفريق فنيًا بدايةً من الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن الاتفاق الذي تم خلال الفترة الماضية، ينص على حصول بيولي على راتب سنوي قدره 3 ملايين يورو، وهو ما يُعَدّ انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بما كان يتقاضاه في السعودية.

وعلى الرغم من أن بيولي كان يتقاضى 12 مليون يورو سنويًا خلال فترة تدريبه لنادي النصر السعودي، إلا أنه منح الضوء الأخضر لإدارة فيورنتينا من أجل الدخول في مفاوضات رسمية لإتمام الصفقة.

وجاء رحيل بيولي عن نادي النصر عقب سلسلة من النتائج السلبية في المسابقات المحلية والقارية، إضافة إلى عدم قدرته على تحقيق الطموحات المرجوة مع الفريق، وهو ما دفع إدارة النادي إلى إنهاء العلاقة التعاقدية معه.