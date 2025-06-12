مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تعلن شراكة إستراتيجية مع أمازون لتعزيز تجربة المشجعين عالميًا

البلاد- الرياض

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن توقيع شراكة إستراتيجية مع Amazon Ads لمدة ثلاث سنوات، لتقديم تجربة رقمية وتسويقية متكاملة لملايين المشجعين حول العالم، عبر منصات الترفيه والتسويق التابعة لأمازون, وتويتش، وبرايم فيديو، وأليكسا، و وندري.

وتتضمن الشراكة تعزيز انتشار البطولة في دول ومناطق رئيسة عدة حول العالم، تشمل الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والبرازيل، والمكسيك، إضافة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركيا، والهند، وكندا، لربط أكبر عدد من المشجعين بفعاليات البطولة الأضخم عالميًّا في مجال الرياضات الإلكترونية من خلال تقنيات تفاعلية ومحتوى غني ومتنوع.

وتركز الشراكة على إثراء التجربة التفاعلية للمشجعين مع الرياضات الإلكترونية بوصفها جزءًا رئيسًا من الترفيه الرقمي الذي يجمع بين المنافسة والسرد القصصي والتواصل الاجتماعي، وسيتمكن المشجعون من الاستمتاع بمحتوى البطولة المتنوع عبر بث مباشر على تويتش، ومشاهدة سلسلة وثائقية حصرية على برايم فيديو، والتفاعل المباشر من خلال أوامر صوتية لأليكسا، والاستمتاع بمحتوى مميز على منصة البودكاست وندري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع العالمي للبطولة التي تستضيفها الرياض من 7 يوليو إلى 24 أغسطس 2025م، واستكمالًا للنجاح الذي تحقق في النسخة الافتتاحية من البطولة في عام 2024، التي شهدت إطلاق “منصة كأس العالم للرياضات الإلكترونية” عبر موقع Amazon.sa.

وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مايك مكابي أن الرياضات الإلكترونية تعيد صياغة طريقة تفاعل الجيل الجديد مع الترفيه التفاعلي، وتتحول إلى تجربة دائمة وسهلة الوصول وجماعية مميزة, مؤكدًا السعي خلال الشراكة مع أمازون، لجعل الرياضات الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من الحياة الرقمية اليومية لملايين الأشخاص حول العالم.

من جانبه، عبر المدير العام لـ Amazon Ads في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا ريان كركي، عن سعادته بمواصلة التعاون مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لتشكيل تجربة الرياضات الإلكترونية عالميًا، وسيعزز هذا التعاون تجارب المشجعين عبر نقاط اتصال متعددة، ويخلق قيمة استثنائية للعلامات التجارية, مؤكدًا التزامهم بنقل المحتوى العالمي للرياضات الإلكترونية من المملكة إلى أنحاء العالم، وتسهم هذه المبادرة في دعم مكانة المملكة كمركز عالمي رائد للرياضات الإلكترونية، والأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة وجهة رائدة في مجال الترفيه الرقمي والتكنولوجيا.

ومن المنتظر أن تشهد نسخة 2025 من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مشاركة كبيرة تضم أكثر من (2,000) لاعب محترف و(200) نادٍ من أكثر من (100) دولة، سيتنافسون في (25) بطولة تغطي (24) لعبة، للفوز بجوائز مالية تتجاوز قيمتها (70) مليون دولار، في أعلى مجموع جوائز بتاريخ الرياضات الإلكترونية.