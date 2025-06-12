الرياضة

عبدالله آل سالم يعزز الهجوم القدساوي

صحيفة البلادaccess_time16 / ذو الحجة / 1446 هـ      12 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- المام

تعاقدت إدارة شركة نادي القادسية مع اللاعب الدولي عبدالله آل سالم، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم ابتداءً من الموسم الرياضي 2025/2026 بعقد يمتد حتى 2027.

ويأتي انضمام آل سالم ضمن خطط النادي لتعزيز صفوف الفريق بعناصر فنية متميزة قادرة على إحداث الفارق، حيث قدّم اللاعب موسمًا مميزًا ساهم خلاله في 14 هدفًا (سجل 10 أهداف وصنع 4) مؤكداً حضوره القوي في المنافسات، بالإضافة إلى تواجده في قوائم المنتخب السعودي الأول، مما يجعله إضافة حقيقية للفريق في المرحلة المقبلة.

كما عبّر عبدالله آل سالم عن سعادته بالانضمام إلى القادسية، قائلاً: “سعيد جدًا بارتداء قميص القادسية، وأشكر إدارة النادي على ثقتها. أتطلع لتقديم كل ما لدي من أجل الفريق، وإسعاد جماهير القادسية بتحقيق نتائج تليق باسم هذا الكيان العريق.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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