عبدالله آل سالم يعزز الهجوم القدساوي

البلاد- المام

تعاقدت إدارة شركة نادي القادسية مع اللاعب الدولي عبدالله آل سالم، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم ابتداءً من الموسم الرياضي 2025/2026 بعقد يمتد حتى 2027.

ويأتي انضمام آل سالم ضمن خطط النادي لتعزيز صفوف الفريق بعناصر فنية متميزة قادرة على إحداث الفارق، حيث قدّم اللاعب موسمًا مميزًا ساهم خلاله في 14 هدفًا (سجل 10 أهداف وصنع 4) مؤكداً حضوره القوي في المنافسات، بالإضافة إلى تواجده في قوائم المنتخب السعودي الأول، مما يجعله إضافة حقيقية للفريق في المرحلة المقبلة.

كما عبّر عبدالله آل سالم عن سعادته بالانضمام إلى القادسية، قائلاً: “سعيد جدًا بارتداء قميص القادسية، وأشكر إدارة النادي على ثقتها. أتطلع لتقديم كل ما لدي من أجل الفريق، وإسعاد جماهير القادسية بتحقيق نتائج تليق باسم هذا الكيان العريق.