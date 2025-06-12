“سدايا” تؤمن سلاسة مغادر ضيوف الرحمن عبر المنافذ

البلاد ـ الرياض

أنجزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، خططها التشغيلية خلال موسم حج هذا العام 1446هـ المعنية بوصول حجاج بيت الله الحرام عبر مبادرة طريق مكة بالتكامل مع وزارة الداخلية، ومختلف الجهات الحكومية المعنية بالحج وخلال الحج عبر تمكين هذه الجهات تقنيًا؛ بشكل أسهم في تنظيم وإدارة الحشود بفعاليّة ومقدرة عاليتين، ضمن منظومة تكاملية؛ هدفت إلى الارتقاء برحلة ضيوف الرحمن، وتيسير أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة. وتواصل “سدايا” عبر كوادرها الفنية والهندسية الدعم التقني لمحطات العمل في المنافذ البحرية والجوية والبرية بالمملكة؛ لتأمين سلاسة مغادرة الحجاج بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وتم تزويدها بأحدث التقنيات لتقديم خدمات متكاملة للحجاج، علاوة على تجهيز البنية التحتية التقنية للمحطات؛ وفق أفضل المواصفات، لضمان جاهزية جميع المنافذ وسرعة إنهاء مختلف الإجراءات لضيوف الرحمن.

وأسفرت جهود “سدايا” خلال موسم حج هذا العام، عن إطلاق وتفعيل مجموعة من المشروعات الرقمية المتطورة، يشرف عليها كوادرها التقنية والفنية المتخصصة؛ لتعزز من إسهامها في تيسير رحلة الحجاج عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بالمملكة، وفي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وفي 8 دول في العالم نُفذ في 12 مطارًا فيها مبادرة طريق مكة، التي تشرف عليها وزارة الداخلية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة- أيدها الله- التي جعلت خدمة ضيوف الرحمن أولوية وطنية، وعززتها بكونها ضمن المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وشملت هذه الجهود دعم مبادرة “طريق مكة” في 12 مطارًا دوليًا بالعالم؛ لضمان انسيابية الإجراءات وسرعة إنهائها، من خلال تجهيز محطات تسجيل السمات الحيوية للحجاج بأحدث التقنيات، إلى جانب تجهيز البنية التحتية الرقمية عالية الجاهزية في هذه المطارات.