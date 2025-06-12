ريال مدريد يُعلن قائمته المشاركة في مونديال الأندية

البلاد- جدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القائمة الرسمية لفريق ريال مدريد الإسباني، الذي يستعد للمشاركة في النسخة التاريخية والموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين.

ويستهل ريال مدريد مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام الهلال السعودي يوم 18 يونيو الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

قائمة ريال مدريد الرسمية لمونديال الأندية 2025

حراسة المرمى: تيبو كورتوا. (بلجيكا)، أندري لونين (كرواتيا)، فرانس جونزاليس، سيرجيو مسيتري (19 عامًا).

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدر ميليتاو (البرازيل)، دافيد ألابا (النمسا)، ألكساندر أرنولد (إنجلترا)، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديغر (ألمانيا)، فيرلاند ميندي (فرنسا)، دين هويسين، يوسف لخديم، جاكوبو رامون، راؤول أسينسيو، خيسوس فورتيا، دييغو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينغهام (إنجلترا)، إدواردو كامافينغا (فرنسا)، فيديريكو فالفيردي (أوروجواي)، لوكا مودريتش (كرواتيا)، أوريلين تشواميني (فرنسا)، أردا جولر (تركيا)، داني سيبايوس، تشيما أندريس، ماريو مارتين.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور (البرازيل)، رودريجو (البرازيل)، أندريك (البرازيل)، كيليان مبابي (فرنسا)، إبراهيم دياز (المغرب)، جونزالو جارسيا، فيكتور مونيوز.