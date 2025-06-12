بدء أولى رحلات مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين بعد أداء مناسك الحج وزيارة المدينة المنورة

البلاد- المدينة المنورة

بدأت اليوم أولى رحلات المغادرة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى بلادهم بعد أن أدوا مناسك الحج بيسر وطمأنينة، وزاروا المسجد النبوي الشريف وتشرفوا بالسلام على رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- وسط منظومة من الخدمات النوعية التي قدمتها الوزارة عبر لجانها العامل في البرنامج.



وغادر الضيوف بعد إنهاء جميع إجراءاتهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عائدين إلى أوطانهم، عقب رحلة حج إيمانية ناجحة وميسّرة، تخللها برامج حافلة بالفعاليات الثقافية والعلمية وزيارات لعدد من المعالم الحضارية في المدينتين المقدستين، فيما ستتواصل رحلات المغادرة يوم غد الجمعة.

وأعرب ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة عن شكرهم لقيادة المملكة بعد أن مكّنهم الله تعالى من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، منوّهين بما شاهدوه ولمسوه منذ وصولهم من كرم الضيافة، والخدمات، والمشاريع العملاقة في الحرمين الشريفين, مقدمين شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما قدمته من سبل الراحة للمستضافين، ولكل من أسهم وشارك في هذا البرنامج النوعي.