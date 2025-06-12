الهلال يكشف عن قائمته النهائية لكأس العالم للأندية 2025

البلاد- جدة

أعلن نادي الهلال عن قائمته النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق منافساتها في 14 يونيو الجاري، في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا يمثلون نخبة أندية العالم من مختلف القارات.

ويشارك “الزعيم” ضمن المجموعة الثامنة التي تُعد من أقوى مجموعات البطولة، حيث تضم كلًا من:

ريال مدريد الإسباني، باتشوكا المكسيكي، ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وشهدت القائمة عدة مفاجآت، كان أبرزها:

غياب الحارس الدولي محمد العويس، بعد انتقاله رسميًا إلى نادي العُلا، الصاعد حديثًا إلى دوري يلو السعودي للمحترفين.

وانضمام علي لاجامي، القادم من نادي النصر، بعد توقيعه مع الهلال مؤخرًا، رغم تبقي أقل من شهر على نهاية عقده مع “العالمي”، عودة الظهير الأيسر ياسر الشهراني، الذي سيخوض آخر مشاركة له بقميص الهلال قبل انتقاله المرتقب إلى نادي القادسية مع انطلاقة الموسم المقبل.

قائمة الهلال الرسمية في كأس العالم للأندية 2025

حراسة المرمى: ياسين بونو، محمد اليامي، تركي الغميل.

خط الدفاع: عبد العزيز هدهود، أحمد أبو راسين، سعد المديري، عبد الإله الغامدي، كاليدو كوليبالي، حسان التمبكتي، علي البليهي، رينان لودي، ياسر الشهراني، حمد اليامي، علي لاجامي، متعب الحربي، سعود هارون.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، محمد كنو، ناصر الدوسر، يعبد الإله المالكي، محمد القحطاني، مصعب الجوير، كايو سيزار، صالح برناوي.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش، ماركوس ليوناردو، سالم الدوسري، مالكوم، ريان الغامدي، محمد محيش، عبد الله الحمدان، خالد الغنام.