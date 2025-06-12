النصر يسعى للتعاقد مع الإيطالي سباليتي

البلاد- جدة

كشفت تقارير إيطالية عن اقتراب لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا، من تولي مهمة تدريب نادي النصر، خلفًا للمدرب الحالي ستيفانو بيولي، الذي بات قريبًا من مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة النصر تتجه لإجراء تغيير فني شامل استعدادًا للموسم الجديد، في ظل الأنباء المتزايدة عن رحيل بيولي نحو فيورنتينا الإيطالي، بعد موسم واحد قضاه في الرياض دون تحقيق أي لقب.

وكان النصر قد تعاقد مع بيولي في سبتمبر الماضي بعقد يمتد حتى عام 2027، بديلاً للبرتغالي لويس كاسترو، إلا أن الفريق أنهى الموسم دون أي تتويج، ما دفع الإدارة للتفكير في فسخ العقد.

وأفادت التقارير بأن المفاوضات جارية حاليًا بين بيولي وإدارة النصر من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لإنهاء العقد، خاصةً في ظل حصوله على راتب سنوي مرتفع يصل إلى 12 مليون يورو، وهو ما يُثقل كاهل النادي ماليًا.

بحسب ما نشرته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن إدارة النصر وضعت سباليتي على رأس قائمة المرشحين لخلافة بيولي، وتعمل حاليًا على إعداد عرض مالي ضخم لإقناعه بقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، التي تتضمن طموحات كبيرة محليًا وآسيويًا.

ويُعد سباليتي أحد أبرز الأسماء التدريبية في الكرة الإيطالية، وسبق له تحقيق النجاحات مع أندية كبرى أبرزها روما ونابولي، كما تولى تدريب منتخب إيطاليا قبل أن تتم إقالته مؤخرًا عقب الخسارة القاسية أمام النرويج بثلاثية نظيفة في افتتاح تصفيات كأس العالم 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن سباليتي، البالغ من العمر 66 عامًا، لم يحسم قراره بعد، إذ يفكر في ما إذا كان سيخوض تجربة تدريبية جديدة في الخليج، كما فعل سابقًا مواطنوه بيولي، ومانشيني، وسيموني إنزاغي، أو ينتظر عرضًا أوروبيًا من أحد أندية النخبة.

يعوّل النصر في مفاوضاته مع سباليتي على جاذبية المشروع الفني الذي يقوده النادي، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب عدد من النجوم العالميين، في محاولة لتعزيز فرص الفريق في حصد البطولات المحلية والقارية خلال المواسم القادمة.