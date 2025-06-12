النائب العام يلتقي نظيره القرغيزستاني ويوقعان مذكرة تفاهم

البلاد- بيشكك

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في العاصمة بيشكك، النائب العام لجمهورية قرغيزستان مقصد آسانالييف.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم بين النيابة العامة للمملكة العربية السعودية والنيابة العامة لجمهورية قرغيزستان؛ تهدف إلى تبادل المعلومات في المجالات المشتركة، وإجراء البحوث حول المسائل المهمة المرتبطة بالمصالح المشتركة بين الطرفين وعقد الاجتماعات واللقاءات العلمية المشتركة.

تأتي هذه الاتفاقية استمرارًا للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطويرًا لإجراءات الاتصال القضائي الدولي بين النيابة العامة السعودية ونظيرتها في قرغيزستان؛ لتعزيز مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وفق أفضل الممارسات القانونية الدولية في هذا الصدد.

حضر التوقيع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي.‫