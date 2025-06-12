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القيادة تعزي رئيسة جمهورية الهند في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الهندية

صحيفة البلادaccess_time16 / ذو الحجة / 1446 هـ      12 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الهندية.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ حادث تحطم طائرة ركاب هندية بعد إقلاعها من مطار أحمد أباد في جمهورية الهند، وسقوطها على مبنى سكني، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الهندية.

وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ حادث تحطم طائرة ركاب هندية بعد إقلاعها من مطار أحمد آباد في جمهورية الهند، وسقوطها على مبنى سكني، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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