القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في دوري روشن وكأس الملك

البلاد- جدة

واصل فريق القادسية كتابة فصول جديدة من النجاح في موسم 2024-2025، حيث حقق نتائج مبهرة على المستويين المحلي والبطولي، في موسم يُعد من الأفضل في تاريخ النادي على الإطلاق.

قوة هجومية متزنة

نجح القادسية في تسجيل 53 هدفًا خلال الموسم، ليكون سادس أكثر الفرق تهديفًا في الدوري، بفضل الأداء الجماعي المتوازن وخياراته الهجومية المتنوعة، والتي لعبت دورًا كبيرًا في انتصارات الفريق وحصد النقاط.

الدفاع الأفضل في الدوري

على المستوى الدفاعي، برز القادسية كأقوى خط دفاع في الدوري، حيث لم يستقبل سوى 31 هدفًا فقط على مدار الموسم، وهو الرقم الأقل بين جميع الفرق، كما حافظ الفريق على شباكه نظيفة في 15 مباراة، وهو الرقم الأعلى بين فرق الدوري.

68 نقطة و21 فوزًا.. أفضل حصيلة في تاريخ النادي

حقق الفريق 68 نقطة، وحقق 21 فوزًا خلال الموسم، وهي أفضل حصيلة نقطية وانتصارية في تاريخ القادسية بدوري المحترفين، ما يعكس التطور الكبير الذي شهده الفريق على المستوى الفني والإداري.

إنجاز تاريخي في كأس الملك

ولم يكتفِ القادسية بتألقه في الدوري، بل دوّن اسمه في سجلات التاريخ بعد أن تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، في إنجاز غير مسبوق يؤكد جاهزية الفريق للمنافسة على البطولات الكبرى.

حضور جماهيري كبير

لم يكن التميز محصورًا داخل المستطيل الأخضر، بل امتد إلى المدرجات أيضًا، حيث بلغ إجمالي الحضور الجماهيري لمباريات القادسية 168,331 مشجعًا، ليكون خامس أكثر الفرق جماهيرية في دوري روشن هذا الموسم، في تأكيد على التفاعل الجماهيري الكبير والالتفاف حول الفريق.

ثمرة الخصخصة الرياضية

ما تحقق في موسم واحد يُعد نموذجًا ناجحًا ومُلهمًا لثمار مشروع الخصخصة الرياضية في المملكة، حيث عكس نادي القادسية كيف يمكن للإدارة المحترفة والدعم المؤسسي أن يُحدثا فارقًا ملموسًا في زمن قياسي، ويرسما ملامح مستقبل مشرق للنادي وللرياضة السعودية عمومًا.

موسم 2024-2025 لن يُنسى في ذاكرة القدساويين، فقد كان موسم الأرقام القياسية والإنجازات النوعية، مؤكّدًا أن القادسية قادم بقوة لكتابة فصل جديد من التميز في الكرة السعودية.