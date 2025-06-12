الأهلي مهتم بضم المغربي طالبي

البلاد- جدة

كشفت تقارير أن إدارة نادي الأهلي وضعت اللاعب المغربي شمس الدين طالبي، نجم نادي كلوب بروج البلجيكي، ضمن خياراتها للتعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تلبية لتوجه الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله الذي أبدى إعجابه الكبير بإمكانات اللاعب الفنية.

وقد تم عرض اللاعب على إدارة الأهلي عن طريق عدد من الوكلاء، وقد نال اهتمام صُنّاع القرار داخل النادي، خصوصًا أن طالبي يُعَد من مواليد 9 مايو 2005، ما يجعله مؤهلاً للتسجيل كلاعب مواليد، وفقًا للتعديلات الجديدة في لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبحسب النظام الجديد، تم رفع سن تسجيل اللاعبين المواليد إلى مواليد 2004 فما فوق، مع السماح فقط لبقاء لاعبي مواليد 2003 المقيدين من الموسم الماضي، وهو ما يُتيح المجال أمام الأهلي للاستفادة من اللاعب ضمن هذه الفئة دون التأثير على حصة اللاعبين الأجانب.

قدم شمس الدين طالبي موسمًا لافتًا مع الفريق الأول لنادي كلوب بروج خلال الدوري البلجيكي، حيث شارك في 27 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، رغم صغر سنه.

كما خاض اللاعب 11 مباراة في الدوري الأوروبي، وسجل هدفين، إلى جانب تمريرة حاسمة، ما يؤكد إمكاناته الهجومية وقدرته على اللعب تحت الضغط في المسابقات القارية.

يسعى النادي الأهلي، العائد بقوة للمنافسة محليًا وقاريًا، إلى تدعيم صفوفه بعدد من العناصر الشابة والواعدة، إلى جانب لاعبين أصحاب خبرة، في إطار بناء فريق متوازن قادر على تلبية طموحات الجماهير وتحقيق البطولات.

ويُعد التوجه نحو استقطاب اللاعبين المواليد أحد الخيارات الاستراتيجية التي تسعى الإدارة لاستغلالها بذكاء، ضمن مشروع فني طويل الأمد يُعزّز من جودة الفريق ويمنحه مرونة في خيارات التسجيل.