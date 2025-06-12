الأخضر يبدأ التحضير لمواجهة هاييتي في الكأس الذهبية

دشّن المنتخب الوطني تدريباته في مدينة سان دييغو؛ استعدادًا لمواجهة منتخب هايتي يوم الأحد المقبل، على استاد “سنابدراغون” بمدينة سان دييغو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الكأس الذهبية 2025.

ميدانيًّا، اكتفى المدير الفني “هيرفي رينارد” بتمارين استرجاعية وترفيهية مع المعدّ البدني، وذلك على ملاعب مركز الأداء الرياضي في سان دييغو.

من جهة أخرى، يواصل المنتخب الوطني استعداداته مساء اليوم الخميس، بحصة تدريبية مسائية مغلقة تُقام على ملاعب مركز الأداء الرياضي في سان دييغو عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت سان دييغو