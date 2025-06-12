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الأخضر يبدأ التحضير لمواجهة هاييتي في الكأس الذهبية
الرياضة

الأخضر يبدأ التحضير لمواجهة هاييتي في الكأس الذهبية

صحيفة البلادaccess_time16 / ذو الحجة / 1446 هـ      12 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

دشّن المنتخب الوطني تدريباته في مدينة سان دييغو؛ استعدادًا لمواجهة منتخب هايتي يوم الأحد المقبل، على استاد “سنابدراغون” بمدينة سان دييغو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الكأس الذهبية 2025.

ميدانيًّا، اكتفى المدير الفني “هيرفي رينارد” بتمارين استرجاعية وترفيهية مع المعدّ البدني، وذلك على ملاعب مركز الأداء الرياضي في سان دييغو.

من جهة أخرى، يواصل المنتخب الوطني استعداداته مساء اليوم الخميس، بحصة تدريبية مسائية مغلقة تُقام على ملاعب مركز الأداء الرياضي في سان دييغو عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت سان دييغو

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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