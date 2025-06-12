أخضر الناشئين في الـ 12.. الإعلان عن جدول مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا

البلاد- جدة

مع الإعلان عن جدول مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا FIFA قطر 2025، أعرب مدربو وممثلو المنتخبات المشاركة عن تطلعهم لانطلاق البطولة العالمية للناشئين التي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، ويشارك فيها 48 منتخباً وذلك للمرة الأولى في تاريخ الحدث العالمي. ويستهل عنابي الناشئين، ممثل الدولة المضيفة، مشواره بلقاء مع منتخب إيطاليا للناشئين في افتتاح البطولة.

وتواصل قطر تألقها مع استضافة البطولة المرتقبة، في صروح رياضية حديثة، ومرافق رفيعة المستوى، تلبي احتياجات الفرق المشاركة والمشجعين على حد سواء، مع تجارب ثقافية غنية تستقطب الجماهير من أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، أعرب راشد الخاطر، المدير التنفيذي للعمليات في اللجنة المنظمة لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025، عن سعادته باحتضان قطر لحدث عالمي آخر، منوهاً بأن جميع المباريات ستقام في ملاعب أكاديمية أسباير الرياضية، المشيدة وفق أعلى المواصفات العالمية وبما يتوافق مع متطلبات الاتحاد العالمي لكرة القدم “فيفا”، فيما تنطلق المباراة النهائية في استاد خليفة الدولي، أحد الاستادات المونديالية الذي استضاف منافسات في كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأضاف الخاطر: “يسرنا استضافة المهرجان الكروي الذي سيشكل احتفالية رياضية لا تقتصر على إقامة مباريات في كرة القدم، بل منصة جامعة للشعوب. سنكون على موعد مع نسخة فريدة نشهد فيها العديد من الأنشطة في مناطق المشجعين النابضة بالحياة، التي ستضم باقة من الفعاليات الترفيهية والثقافية للاستمتاع بأجواء كرنفالية إلى جانب متابعة المباريات.”

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت قطر، البلد المضيف، في المجموعة الأولى إلى جانب كل من إيطاليا، وجنوب أفريقيا، وبوليفيا. ويضع عنابي الناشئين نصب عينيه التفوق على الإنجاز التاريخي الذي سجله في نسخة العام 1991 عندما حقق المركز الرابع.

وأكد ألفارو بيريز، مدرب منتخب قطر تحت 17 سنة، أن استضافة دولة قطر لكأس العالم تحت 17 سنة لخمس سنوات متتالية، يشكل فرصة رائعة للاعبين، لتطوير مهاراتهم والارتقاء بمستوى الفرق، كما يعكس قدرة دولة قطر التي تمضي بخطى ثابتة في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى على مستوى العالم.

وقال: “تتيح هذه البطولة فرصة فريدة لخوض منافسات أمام عدد من أفضل منتخبات كرة القدم في العالم. ويتميز هذا النوع من البطولات بتأثير ملموس على تطوير مهارات اللاعبين، كما يشكل منصة لاستكشاف الجيل المقبل من نجوم الساحرة المستديرة. نترقب انطلاق الحدث الرياضي الذي سيحقق نجاحاً مبهراً لا يقل شأناً عن البطولات التي شهدتها الدولة سابقاً.”

من جانبه، أوضح فيلا كومالو، مدرب منتخب جنوب أفريقيا للناشئين الذي سيلعب في المجموعة الأولى إلى جانب قطر، أن البطولة في غاية الأهمية وتحمل في طياتها الكثير لمجتمع كرة القدم في العالم، وهو ما شكل حافزاً للعمل الجاد وبذل اقصى الجهود من قبل فريق وطاقم جنوب أفريقيا تحت 17 سنة، للتأهل والمشاركة في الحدث الرياضي العالمي، حيث يشارك منتخب الأماجيمبو للمرة الثانية في كأس العالم تحت 17 سنة بعد مشاركته الأولى عام 2015.

وتابع كومالو: “يوفر لنا الحدث الرياضي مساحة للاحتكاك مع لاعبين من مختلف المنتخبات من حول العالم، وتحسين مهارات وقدرات لاعبينا. ولهذا السبب حرصنا على التأهل للبطولة التي تشكل مبادرة رائدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ودولة قطر، حيث تسلط الضوء على النجوم الصاعدين، وترتقي بمستوى المنتخبات المشاركة، كما تعزز مشهد كرة القدم العالمية.”

وتشهد البطولة انطلاق 104 مباريات على مدار 24 يوماً. وقد تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 12 مجموعة وهي؛

المجموعة الأولى: قطر، إيطاليا، وجنوب إفريقيا، وبوليفيا.

المجموعة الثانية: اليابان، المغرب، كاليدونيا الجديدة، البرتغال.

المجموعة الثالثة: السنغال، كرواتيا، كوستاريكا، الإمارات.

المجموعة الرابعة: الأرجنتين، بلجيكا، تونس، فيجي

المجموعة الخامسة: إنجلترا، فنزويلا، هايتي، مصر .

المجموعة السادسة: المكسيك، كوريا الجنوبية، كوت ديفوار، سويسرا.

المجموعة السابعة: ألمانيا، كولومبيا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، السلفادور.

المجموعة الثامنة: البرازيل، هندوراس، إندونيسيا، زامبيا.

المجموعة التاسعة: الولايات المتحدة الأميركية، بوركينا فاسو، طاجكستان، جمهورية التشيك.

المجموعة العاشرة: باراغواي، أوزبكستان، بنما، جمهورية إيرلندا.

المجموعة الحادية عشرة: فرنسا، تشيلي، كندا، أوغندا.

المجموعة الثانية عشرة: مالي، نيوزيلندا، النمسا، السعودية.