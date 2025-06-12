أخضر السيدات يختتم معسكر الطائف استعدادًا للآسيوية

البلاد- الطائف

اختتم المنتخب السعودي الأول للسيدات اليوم، معسكره الإعدادي بمحافظة الطائف، وذلك ضمن التحضيرات المكثفة لتصفيات كأس آسيا لكرة القدم (2026).

وشهد المعسكر تدريبات يومية متنوعة، تحت قيادة المدرب الإسباني لويس كورتيس، ركّز خلالها على رفع الجاهزية البدنية والفنية، إضافة إلى خوض مباراة ودية مغلقة أمام منتخب البحرين، انتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد، في تجربة فنية مفيدة قبل انطلاق التصفيات.

ويستعد المنتخب السعودي للدخول في المرحلة الثانية من التحضيرات، من خلال معسكر خارجي في تايلند، قبل التوجه إلى كمبوديا لخوض منافسات التصفيات الآسيوية، التي ستقام بنظام التجمع خلال الفترة من 26 يونيو الجاري وحتى 6 يوليو المقبل، ضمن مجموعة تضم كمبوديا، الفلبين، وهونج كونج.