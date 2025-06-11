هنأ خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الإعلام: نجاح موسم الحج بحكمة القيادة وإرادة السعوديين

البلاد – جدة

أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن النجاح المتواصل، الذي يشهده موسم الحج، يجسد إرادة القيادة الرشيدة وتكامل الجهود الحكومية بمختلف قطاعاتها.

وهنأ الدوسري، في تغريدة نشرها أمس (الثلاثاء) على حسابه الرسمي على منصة “X”، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظهما الله– بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1446هـ.

وأوضح أن هذا النجاح ليس إلا امتدادًا لسلسلة من الإنجازات السابقة، ودليلًا على ما ينتظر هذا الوطن من مستقبل مشرق- بإذن الله؛ بفضل ما تبذله القيادة من رعاية وعناية بالحجاج، وما تقوم به الجهات المختصة من أداء تكاملي وجهود مخلصة.

وقال الدوسري:” حج 1446هـ قصة نجاح وطنية تكتبها القيادة بحكمتها، وتنفذها الجهات بهمتها وتكاملها. أرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد على نجاح هذا الموسم، الذي هو امتداد لنجاحات سابقة وقادمة- بإذن الله”. وأضاف:” النجاح.. إرادة سعودية”.