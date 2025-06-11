نصف مليون وجبة لضيوف الرحمن من «منصة إحسان»

البلاد ــ الرياض

أسهمت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” خلال موسم حج هذا العام 1446هـ في تمكين المحسنين من العطاء والجود والبذل في أوجه البر والخير، وتجاوزت التبرعات خلال موسم حج هذا العام أكثر من (377) مليون ريال عبر أكثر من (6.5) مليون عملية تبرع، وشملت دعم المشاريع والفرص في المجالات الاجتماعية والدينية والسكنية والغذائية والطبية والتعليمية.

وقدمت منصة “إحسان” فُرصًا لرعاية الحجاج لهذا العام، وبلغ عدد الحجاج، الذين تكفلت منصة إحسان بدعمهم لأداء مناسك الحج؛ ممن لم يسبق لهم الحج (940) حاجًا وحاجة، وبلغت عدد الوجبات الغذائية لإطعام الحجيج (725) ألف وجبة، وتم توزيع (300) ألف مظلة شمسية للحجاج.

كما تم تقديم العديد من الخدمات الصحية والرعاية للحجاج، ومن ناحية الأضاحي؛ فقد بلغ عددها أكثر من (74) ألف أضحية وهدي، وغيرها من المشاريع والفرص في مختلف المجالات الخيرية والتنموية والصحية، إلى جانب الإسهامات الأخرى عبر “منصة إحسان”.

ويعكس هذا العطاء الخيري حجم التفاعل المجتمعي الكبير مع مشاريع منصة إحسان، وتكامل الجهود بين الأفراد والجهات الداعمة؛ لتعزيز أوجه الخير في هذه الأيام، ومنها يوم عرفة، الذي يُعد من أعظم أيام العام وأفضلها في مضاعفة الأجر والثواب، ويتنافس المحسنون على تقديم الصدقات وأعمال البر؛ تقربًا إلى الله في هذه الأيام الفضيلة.

وتواصل المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” استقبال تبرعات المحسنين عبر موقعها الإلكتروني https://ehsan.sa/، أو من خلال مركز خدمة المحسنين على الرقم (8001247000)، تعزيزًا للمبادرات الخيرية المستدامة في مختلف المجالات الخيرية والتنموية.