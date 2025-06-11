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محافظ الطائف يوجه بتسهيل مهام الحجاج المغادرين

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو الحجة / 1446 هـ      11 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الطائف
وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، الجهات ذات العلاقة بتسهيل مهام الحجاج المغادرين عبر مطار الطائف الدولي والداخلي، والطرقات البرية المؤدية إلى مناطقهم وأوطانهم بعد أدائهم مناسك الحج لهذا العام 1446، وبذل جميع الجهود لخدمة الحجاج، وتسهيل إجراءات مغادرتهم، وتقديم التسهيلات اللازمة على الطرقات البرية.
يأتي ذلك استكمالًا لنجاح المرحلة الأولى لاستقبال الحجاج، وتنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- التي تؤكد على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ بدء القدوم، حتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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