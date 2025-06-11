محافظ الطائف يوجه بتسهيل مهام الحجاج المغادرين

البلاد ــ الطائف

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، الجهات ذات العلاقة بتسهيل مهام الحجاج المغادرين عبر مطار الطائف الدولي والداخلي، والطرقات البرية المؤدية إلى مناطقهم وأوطانهم بعد أدائهم مناسك الحج لهذا العام 1446، وبذل جميع الجهود لخدمة الحجاج، وتسهيل إجراءات مغادرتهم، وتقديم التسهيلات اللازمة على الطرقات البرية.

يأتي ذلك استكمالًا لنجاح المرحلة الأولى لاستقبال الحجاج، وتنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- التي تؤكد على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ بدء القدوم، حتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.