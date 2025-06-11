الأولى

فتح باب التأشيرات والتصاريح عبر”نسك”.. “الحج” تعلن انطلاق موسم العمرة

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو الحجة / 1446 هـ      11 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن انطلاق موسم العمرة للعام الهجري 1447هـ، بدءًا من أمس (الثلاثاء)، مع فتح باب إصدار تأشيرات العمرة للراغبين من خارج المملكة، إيذانًا ببدء موسم جديد، يستكمل رحلة التيسير على ضيوف الرحمن، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكدت الوزارة أن إصدار تصاريح العمرة للمعتمرين من خارج المملكة سيتم ابتداءً من اليوم، عبر تطبيق “نسك”، الذي يُعد المنصة الرقمية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية لضيوف الرحمن، ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية الحجز وإصدار التصاريح بيسر، إلى جانب باقة متنوعة من الخدمات الرقمية الداعمة لتجربة المعتمر.
وأشارت الوزارة إلى أن الاستعدادات التقنية والتشغيلية للموسم الجديد بدأت مبكرًا، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان انسيابية الإجراءات واستدامة التحسين، وتستمر الجهود لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والتوعوية بعدة لغات، وتحقيق أعلى درجات السلامة والراحة للمعتمرين، بما يعكس الصورة المشرّفة للمملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *