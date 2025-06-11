تقنيات رقمية تواكب وصول الحجاج إلى المدينة

البلاد ــ المدينة المنورة

رفعت مجموعة stc من جاهزيتها التشغيلية والتقنية، فور وصول الحجاج إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسكهم، وذلك لضمان تجربة اتصال موثوقة مستندة إلى بنية تحتية رقمية وحلول ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشملت هذه الجهود نشر وترقية (86) برج شبكة إلى الجيل الخامس في نطاق المسجد النبوي والمنطقة المركزية، ما أسهم في رفع كفاءة التغطية وسرعة الاتصال في المواقع الأكثر ازدحامًا.

وعززت التغطية الداخلية عبر تشغيل (80) موقعًا لحلول الشبكة الداخلية، تضمن اتصالًا مستقرًا في المرافق المغلقة والممرات المحيطة بالمسجد.

وتكاملت هذه البنية مع شبكة داعمة تضم (226) برجًا داخل المدينة، لضمان تغطية شاملة وانسيابية في حركة البيانات.

ولتعزيز الجاهزية الميدانية، فعّلت المجموعة (16) مركزًا للصيانة والتشغيل لضمان سرعة الاستجابة الفنية، إلى جانب تشغيل مركز مراقبة شبكي يعمل على مدار الساعة، يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأداء والتنبؤ بالأحمال، ما يتيح التدخل المبكر والتلقائي عند الحاجة، ويضمن استقرار الشبكة حتى في ذروة الاستخدام.

وحرصت stc على تحسين تجربة الحجاج والزوار من خلال تشغيل (67) نقطة بيع موزعة إستراتيجيًا في المدينة، خاصة حول المسجد النبوي، لتوفير خدمات الاتصالات والدعم الفني بأعلى درجات الكفاءة.

تأتي هذه الأعمال في إطار رؤية توظف الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، لتقديم تجربة اتصالية سلسة وآمنة للحجاج والزوار في كل خطوة من رحلتهم الإيمانية.