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انسيابية ودقة في ضبط مواعيد الوصول.. رحلات منتظمة تنقل الحجاج للمدينة عبر قطار الحرمين

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو الحجة / 1446 هـ      11 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – المدينة المنورة
تستقبل المدينة المنورة هذه الأيام، أعدادًا كثيفة من الحجاج عبر رحلات منتظمة تصل إلى محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة على مدار الساعة.
ورُصدت من محطة قطار الحرمين السريع في المدينة المنورة أمس (الثلاثاء)، مشاهد وصول حجاج من مختلف الجنسيات قادمين من مكة المكرمة بعد أدائهم فريضة الحج هذا العام، ويتم تسيير عشرات الرحلات يوميًا؛ لنقل الحجاج إلى المدينة المنورة، للصلاة في المسجد النبوي، والتشرّف بالسلام على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه- رضوان الله عليهما- في آخر محطات رحلتهم الإيمانية قبل المغادرة إلى أوطانهم عبر مختلف المنافذ.
وتشهد محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة، انسيابية ودقة في ضبط مواعيد وصول الرحلات ومغادرتها، من خلال كوادر وطنية تعمل بكفاءة لمتابعة انتظام حركة أسطول القطارات، التي تنقل الحجاج والمسافرين إلى وجهاتهم، ويسهم المشروع في نقل أعداد غفيرة من المسافرين خلال موسم الحج عبر رحلات آمنة منتظمة، تواكبها خدمات ميدانية؛ للإشراف على انتظام وصول ومغادرة برنامج الرحلات، وتقديم التسهيلات لعموم المسافرين في صالات المحطة، وإتاحة خِدمة الحجز إلكترونيًا، إضافة إلى الأجهزة الذاتية، التي تم توفيرها في المحطة؛ لتيسير إتمام المسافرين إجراءات السفر، بيسر وسهولة.
وأعرب الحجاج عن سعادتهم بإتمام مناسك الحج والقدوم لزيارة المدينة المنورة، مشيدين بمنظومة الخدمات؛ التي هُيأت في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة؛ لتمكين جموع الحجيج من أداء الفريضة براحة وأمان.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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