لضمان رحلات عودة آمنة وسهلة لضيوف الرحمن

رفعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) جاهزيتها التقنية، ضمن استعداداتها لمغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1446هـ، من خلال التعزيز التقني للمنافذ البرية والبحرية والجوية، وتقديم مختلف أوجه الدعم لها؛ لضمان سهولة إجراءات تسجيل مغادرة ضيوف الرحمن بكل سلاسة، ولتقديم أفضل الخدمات القائمة على أحدث التقنيات لحجاج بيت الله، عبر هذه المنافذ.

وتواصل الكوادر الهندسية في “سدايا” مباشرة مهامها في الدعم التقني لمحطات العمل في جميع المنافذ الحدودية، التي تم تزويدها بأحدث التقنيات لتقديم خدمات متكاملة للحجاج، علاوة على تجهيز البنية التحتية التقنية للمحطات؛ وفق أفضل المواصفات، لضمان جاهزية جميع المنافذ، وسرعة إنهاء مختلف الإجراءات لضيوف الرحمن.