المحليات

لضمان رحلات عودة آمنة وسهلة لضيوف الرحمن

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1446 هـ      10 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

رفعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) جاهزيتها التقنية، ضمن استعداداتها لمغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1446هـ، من خلال التعزيز التقني للمنافذ البرية والبحرية والجوية، وتقديم مختلف أوجه الدعم لها؛ لضمان سهولة إجراءات تسجيل مغادرة ضيوف الرحمن بكل سلاسة، ولتقديم أفضل الخدمات القائمة على أحدث التقنيات لحجاج بيت الله، عبر هذه المنافذ.
وتواصل الكوادر الهندسية في “سدايا” مباشرة مهامها في الدعم التقني لمحطات العمل في جميع المنافذ الحدودية، التي تم تزويدها بأحدث التقنيات لتقديم خدمات متكاملة للحجاج، علاوة على تجهيز البنية التحتية التقنية للمحطات؛ وفق أفضل المواصفات، لضمان جاهزية جميع المنافذ، وسرعة إنهاء مختلف الإجراءات لضيوف الرحمن.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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