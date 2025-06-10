كانيلو ألفاريز يواجه تيرينس كروفورد في نزال ضخم ضمن موسم الرياض

البلاد- الرياض

أكد المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة اليوم إقامة نزال ضخم، ضمن موسم الرياض بين أحد أعظم الملاكمين في العالم، هما: ساؤول “كانيلو” ألفاريز (62-2-2، 39 بالضربة القاضية) والنجم الذي لم يُهزم تيرينس كروفورد (41-0، 31 بالضربة القاضية)؛ حيث سيُقام في لاس فيغاس يوم السبت الموافق 13 سبتمبر 2025.

وسيتعاون آل الشيخ مع دانا وايت وشركة صلة للترويج لهذا النزال المرتقب على بطولة السوبر المتوسط الموحدة، حيث سيتم بثه مباشرة عبر منصة نتفليكس إلى أكثر من 300 مليون مشترك حول العالم بدون أي تكلفة إضافية.

وقبل ليلة النزال الكبرى، سيقوم كل من كانيلو وكروفورد بجولة إعلامية دولية تشمل ثلاث مدن، تبدأ في العاصمة السعودية الرياض، يوم الجمعة 20 يونيو، ثم ينتقلان إلى نيويورك للمشاركة في Fanatics Fest يوم الأحد 22 يونيو، ويختتمان الجولة في لاس فيغاس يوم الجمعة 27 يونيو.

وعن هذا النزال، قال المستشار تركي آل الشيخ:“ في 13 سبتمبر، سيتواجه كانيلو وكروفورد، وهما أسطورتان في الملاكمة، أخيرًا في نزال القرن، سنقدّم إلى جانب دانا وايت وشركة صلة شيئًا استثنائيًا في لاس فيغاس؛ ليستمتع به الجمهور حول العالم عبر نتفليكس”.

قال دانا وايت:” يريد تركي آل الشيخ تقديم أكبر النزالات التي يرغب جمهور الملاكمة في مشاهدتها، وهذا تمامًا ما أبرع فيه. هل تمزح معي؟ أول نزال ملاكمة سأقوم بالترويج له هو كانيلو ضد كروفورد؟ إنه حرفيًا نزال يحدث مرة واحدة في العمر. مباشرة يوم السبت 13 سبتمبر، سيُبث عالميًا عبر نتفليكس، حيث سيتواجه اثنان من أعظم الملاكمين في هذه الرياضة في نزال تاريخي من لاس فيغاس.”

وقال كانيلو ألفاريز:“ أنا سعيد جدًا بصناعة التاريخ مجددًا، وهذه المرة في بطاقة موسم الرياض التي ستُبث عبر نتفليكس. في 13 سبتمبر، أنا مستعد لأثبت مجددًا أنني أفضل ملاكم في العالم.”

وقال تيرينس كروفورد: “سجلي المثالي يتحدث عن نفسه. أنا أفضل ملاكم في العالم، وبغض النظر عن الخصم أو فئة الوزن، دائمًا ما أكون الفائز. في 13 سبتمبر، سترتفع يدي مرة أخرى بينما يشاهد العالم العظمة.”

تفاصيل الجولة الإعلامية:

الجمعة 20 يونيو – الرياض

الموقع: بوليفارد سيتي– مسرح بكر الشدي

الأحد 22 يونيو – نيويورك (Fanatics Fest NYC)

الموقع: مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس– 429 الجادة 11

الجمعة 27 يونيو– لاس فيغاس

الموقع: T-Mobile Arena – 3780 شارع لاس فيغاس الجنوبي

– حول موسم الرياض

تستضيف العاصمة السعودية الرياض أحد أكبر الأحداث الترفيهية في العالم كل عام خلال فصل الشتاء. ومنذ انطلاق موسم الرياض في عام 2019، استقبل المهرجان زوارًا من جميع أنحاء العالم لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والأنشطة الرياضية والفعاليات الثقافية الفريدة. ومؤخرًا، وصل موسم الرياض 2024 إلى إنجاز كبير بعدما تجاوز عدد الزوار لهذا العام 20 مليون زائر لأول مرة.

– حول نتفليكس

تُعد نتفليكس من أبرز خدمات الترفيه في العالم، حيث تضم أكثر من 300 مليون عضوية مدفوعة في أكثر من 190 دولة، وتوفر عروضًا تلفزيونية وأفلامًا وألعابًا عبر مجموعة واسعة من الأنواع واللغات. يمكن للأعضاء المشاهدة، الإيقاف المؤقت، والاستئناف متى أرادوا، ومن أي مكان، كما يمكنهم تغيير خطتهم في أي وقت.