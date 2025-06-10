توزيع هدية خادم الحرمين من المصحف بخمسة منافذ برية

البلاد – الدمام

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في المنطقة الشرقية، تنفيذ أعمالها ضمن خطة حج هذا العام، من خلال توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من المصحف الشريف، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، بمختلف الأحجام وترجمات معانيه بعدة لغات عالمية، على حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى أوطانهم، عبر خمسة منافذ برية، شملت: جسر الملك فهد، ومنفذ الرقعي، ومنفذ سلوى، ومنفذ أم الزمول، ومنفذ البطحاء.

وعبّر ضيوف الرحمن عن بالغ شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه اللفتة الكريمة، مشيدين بما لمسوه من عناية واهتمام منذ لحظة قدومهم وحتى وداعهم، مؤكدين أن هذه الهدية القرآنية تعكس ما توليه المملكة من رعاية شاملة لضيوف الرحمن، وتعزّز قيم المحبة والاهتمام بجميع التفاصيل، التي تسهم في راحتهم وطمأنينتهم.

يُذكر أن هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف، تأتي في إطار تجسيد عناية القيادة الرشيدة- أيدها الله- بكتاب الله الكريم طباعةً ونشرًا، وحرصها على توديع الحجاج بأسمى الهدايا، بما يليق بمكانة المملكة وريادتها في خدمتهم، وتعزيزًا لرسالة نشر القرآن الكريم، وغرس قيمه في نفوس المسلمين.