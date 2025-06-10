بعد أداء فريضة الحج.. منظومة خدمات متكاملة لاستقبال الحجاج في المسجد النبوي

البلاد – المدينة المنورة

أكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن بمنظومة متكاملة من الخدمات، بعد أن منَّ الله عليهم بأداء فريضة الحج، وذلك لإثراء تجربتهم الإيمانية والمعرفية منذ لحظة وصولهم إلى المسجد النبوي، حتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين.

وكثّفت الهيئة عنايتها بمختلف الجوانب التشغيلية والميدانية في المسجد النبوي، من خدمات فرش السجاد، وسُقيا الماء المبارك، وخدمات التطييب والتعطير، إلى خدمات التنقّل داخل ساحات المسجد عبر عربات الجولف، التي يستفيد منها أكثر من 10,000 شخص يوميًا، إلى جانب تسهيل حركة الحشود، وتنظيم زيارة الروضة الشريفة، وضمان جاهزية أنظمة التكييف والإضاءة والصوت، بما يهيّئ بيئة تعبديّة مريحة لضيوف الرحمن.

وتحرص الهيئة على تقديم تجربة استثنائية لضيوف الرحمن، عبر حزمة من الخدمات المقدمة في مراكز الخدمة الشاملة، ومراكز ضيافة الأطفال، إضافة إلى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بما يسهم في تسهيل زيارتهم للمسجد النبوي، فضلًا عن تكثيف الجوانب التوعوية من خلال الشاشات الرقمية، وقنوات التواصل الاجتماعي.

وتُعزز الهيئة جهودها بالتنسيق والتكامل مع مختلف القطاعات العاملة في المسجد النبوي، لتقديم أرقى الخدمات للزائرين والمصلين، بما يحقق تجربة لا تُنسى، وعناية فائقة بضيوف الرحمن.