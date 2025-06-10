بالتزامن مع وصول طلائع ضيوف الرحمن القادمين من مكة.. أمير المدينة يقف ميدانيًا على منظومة العمل بالمسجد النبوي

البلاد – المدينة المنورة

نقل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة بالمنطقة، تحيات واعتزاز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- إلى رجال الأمن، والجهات المشاركة في مهام الحج، تقديرًا لما يبذلونه من جهود مخلصة في خدمة ضيوف الرحمن، مستشعرين عِظم المسؤولية في حفظ أمن المسجد النبوي، وصون سكينته لراحة قاصديه.

جاء ذلك خلال وقوف سموه ميدانيًا على منظومة العمل في المسجد النبوي، بالتزامن مع وصول طلائع ضيوف الرحمن القادمين من مكة المكرمة، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذا العام بيسر وطمأنينة، في ظل رعاية كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، وتعد خدمتهم أولوية قصوى لدى القيادة الرشيدة -أيدها الله- في إطار رعاية الحرمين الشريفين والعناية بشؤون قاصديهما.

كما نقل سموّه، تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الذي يتابع على مدار الساعة سير الأعمال والجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن.