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الهلال يعلن عن طاقمه الجديد في مونديال الأندية
الرياضة

الهلال يعلن عن طاقمه الجديد في مونديال الأندية

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1446 هـ      10 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلن نادي الهلال رسميًا عن طاقمه الجديد الذي سيظهر به لاعبوه خلال مشوارهم في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وستبدأ رحلة الهلال في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة صعبة أمام ريال مدريد الإسباني في الثامن عشر من يونيو الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال مقطع فيديو لقميص الفريق الجديد في مونديال الأندية باللون الأزرق الشهير بخطوط طولية، والطاقم البديل باللون الأبيض.

وظهر في مقطع فيديو القميص الجديد للهلال عدة نجوم، منهم: ياسين بونو، وجواو كانسيلو، ومالكوم، وسافيتش، وميتروفيتش، وسالم الدوسري.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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