الهلال يعلن عن طاقمه الجديد في مونديال الأندية

البلاد- جدة

أعلن نادي الهلال رسميًا عن طاقمه الجديد الذي سيظهر به لاعبوه خلال مشوارهم في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وستبدأ رحلة الهلال في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة صعبة أمام ريال مدريد الإسباني في الثامن عشر من يونيو الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال مقطع فيديو لقميص الفريق الجديد في مونديال الأندية باللون الأزرق الشهير بخطوط طولية، والطاقم البديل باللون الأبيض.

وظهر في مقطع فيديو القميص الجديد للهلال عدة نجوم، منهم: ياسين بونو، وجواو كانسيلو، ومالكوم، وسافيتش، وميتروفيتش، وسالم الدوسري.