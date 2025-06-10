المنتخب السعودي إلى ملحق مونديال 2026

البلاد- جدة

خسر الأخضر السعودي أمام المنتخب الأسترالي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي حمع المنتخبين مساء اليوم على ملعب الإنماء في جدة، في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026. سجل هدف المنتخب السعودي عبد الرحمن العبود في الدقيقة 19، ثم تعادل لأستراليا كونور ميتكالف في الدقيقة 42، وفي الدقيقة 48 أضاف ميتشيل ديوك الهدف الثاني لمنتخب أستراليا، الذي خطف البطاقة الثانية للمجموعة الثالثة، وتأهل مباشرة لكأس العالم، وكان المنتخب الياباني قد ضمن التأهل لنهائيات المونديال قبل 4 جولات من نهاية التصفيات.

– ملحق المونديال

رغم الخسارة، ضمن المنتخب السعودي خوض الملحق الآسيوي؛ الذي سيقام بنظام التجمع من مجموعتين، بمشاركة منتخبات” السعودية وقطر والإمارات والعراق وأندونيسيا وعمان” الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في المجموعات الآسيوية الثلاث المؤهلة لمونديال 2026.

وسيتم تقسيم المنتخبات الستة على مجموعتين؛ ليصعد متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما سيلتقي المنتخبان اللذان سيحتلان المركز الثاني في المجموعتين والفائز منهما سينضم إلى الملحق العالمي الذي سيضم منتخبات من أفريقيا والكونكاكاف وأمريكا الجنوبية؛ لتحديد صاحب البطاقة الأخيرة المؤهلة للمونديال.