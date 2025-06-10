الرياضة الشباب يحرم حمد الله من المشاركة في مونديال الأندية

البلاد- جدة

وقفت إدارة الشباب السعودي حائلًا ضد رغبة فريق الوداد المغربي في الاستعانة بخدمات النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في كأس العالم للأندية 2025؛ وذلك بحسب تقرير لراديو مارس المغربي. وأوضح التقرير أن عبد الرزاق حمد الله كان مرشحًا للانضمام إلى نادي الوداد؛ من أجل المشاركة معه في كأس العالم للأندية. وأضاف أن مهاجم نادي الشباب أبدى رغبته الشخصية في تعزيز صفوف الوداد خلال مونديال الأندية، غير أن هذه الخطوة اصطدمت برفض إدارة نادي الشباب؛ حيث رفضت إعارته مؤقتًا؛ ليحول دون إتمام الصفقة، رغم الرغبة المشتركة بين اللاعب ونادي الوداد. ويتواجد الوداد في مجموعة واحدة في كأس العالم للأندية مع مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين. ويحتل حمد الله وصافة ترتيب الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري السعودي للمحترفين خلف السوري عمر السومة. وقدم حمد الله مستويات فنية مميزة بقمصان النصر والاتحاد، وحاليًا الشباب في الدوري السعودي.