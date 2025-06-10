“الآسيوي” يعلن تصنيف ملحق تصفيات كأس العالم 2026

البلاد- جدة

استقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تصنيف المنتخبات المتأهلة إلى ملحق تصفيات كأس العالم 2026، قبل نهاية المرحلة الثالثة من التصفيات اليوم الثلاثاء.

ويلعب المنتخب الوطني السعودي أمام نظيره الاسترالي في ملعب الانماء بجدة مساء اليوم الثلاثاء، وبات الأخضر مطالبًا بالفوز بفارق خمسة أهداف من أجل ضمان التأهل المباشر لمونديال 2026، أو دخول الملحق.

وسيضم التصنيف الأول واحدًا من منتخبي السعودية أو أستراليا، بالإضافة إلى قطر. وفي التصنيف الثاني يتواجد منتخبا الإمارات والعراق، وضمنت أندونيسيا التواجد في التصنيف الثالث رفقة واحد من منتخبي فلسطين أو عمان.

وتأهلت 5 منتخبات آسيوية إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهي اليابان وإيران وكوريا الجنوبية والأردن وأوزبكستان.