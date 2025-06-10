الرياضة

“الآسيوي” يعلن تصنيف ملحق تصفيات كأس العالم 2026

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو الحجة / 1446 هـ      10 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
استقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تصنيف المنتخبات المتأهلة إلى ملحق تصفيات كأس العالم 2026، قبل نهاية المرحلة الثالثة من التصفيات اليوم الثلاثاء.

ويلعب المنتخب الوطني السعودي أمام نظيره الاسترالي في ملعب الانماء بجدة مساء اليوم الثلاثاء، وبات الأخضر مطالبًا بالفوز بفارق خمسة أهداف من أجل ضمان التأهل المباشر لمونديال 2026، أو دخول الملحق.

وسيضم التصنيف الأول واحدًا من منتخبي السعودية أو أستراليا، بالإضافة إلى قطر. وفي التصنيف الثاني يتواجد منتخبا الإمارات والعراق، وضمنت أندونيسيا التواجد في التصنيف الثالث رفقة واحد من منتخبي فلسطين أو عمان.
وتأهلت 5 منتخبات آسيوية إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهي اليابان وإيران وكوريا الجنوبية والأردن وأوزبكستان.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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