الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن قوائم الأندية المشاركة في بطولاته للموسم المقبل

البلاد- جدة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، عن قوائم الأندية المشاركة في بطولاته الثلاث للأندية للرجال لموسم (2025 – 2026)؛ وتشمل دوري أبطال آسيا النخبة، ودوري أبطال آسيا 2، ودوري التحدي الآسيوي؛ وفقًا لتوزيع المقاعد النهائي، واعتماد الأندية المرخصة.

ويشارك في بطولات الاتحاد الثلاث 85 ناديًا، يمثلون37 اتحادًا؛ ما يعكس التزام الاتحاد الآسيوي بتنظيم بطولات قارية رفيعة المستوى، تسهم في تطوير كرة القدم الآسيوية.

وتقام مباريات المرحلة التمهيدية للبطولات “الملحق” يومي 12 و13 أغسطس القادم، في حين تُجرى قرعة دوري المجموعات لكل من دوري أبطال آسيا النخبة، ودوري أبطال آسيا 2، يوم 15 أغسطس القادم، بينما تُسحب قرعة دوري التحدي الآسيوي في 28 من الشهر نفسه.

ويشهد دوري أبطال آسيا النخبة مشاركة 26 ناديًا، يمثلون ستة اتحادات في كل من منطقتي الغرب والشرق، بواقع 11 ناديًا يتأهلون مباشرة إلى دور المجموعات، وناديين من كل منطقة يتنافسان عبر التصفيات التمهيدية “الملحق”، فيما تنطلق منافسات دور المجموعات في 15 سبتمبر القادم. ويمثا السعودية 3 أندية ، هي: الأهلي والهلال والاتحاد.

أما دوري أبطال آسيا 2، الذي يعد البطولة الأوسع من حيث عدد الأندية، فيضم 29 فريقًا تأهلوا مباشرة إلى دور المجموعات بواقع 14 من الغرب و15 من الشرق، إضافة إلى ستة أندية تشارك في المرحلة التمهيدية، فيما يبدأ دور المجموعات في 16 سبتمبر القادم. ويمثل نادي النصر السعودية في تلك البطولة.

وفي بطولة دوري التحدي الآسيوي، يشارك 26 ناديًا، حيث تضم مرحلة المجموعات 5 أندية من الغرب و3 من الشرق، وتنطلق المنافسات في 25 أكتوبر القادم.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة التمهيدية للبطولة مشاركة 18 ناديًا، بواقع 10 من الغرب، و8 من الشرق على أن يتم تأكيد المباريات لاحقًا عقب اعتماد القوائم النهائية.