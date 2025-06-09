مدرب أستراليا: مواجهة المنتخب السعودي صعب.. ونتطلع للتأهل المباشر

البلاد- جدة

أكد توني بوبوفيتش، مدرب منتخب أستراليا، أهمية المواجهة المقبلة ضد السعودية، التي تقام غدًا الثلاثاء، في ختام الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال بوبوفيتش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الاثنين: “مباراة الغد مهمة جدًا، والفريقان سيتصارعان من أجل الفوز. نشعر بأن وضعنا جيد ولدينا فرصة قوية لتحقيق الانتصار.”

وأضاف: “المنتخب السعودي فريق قوي جدًا، وندرك أن المواجهة ستكون صعبة. لديهم دعم جماهيري كبير غدًا، ما يزيد من حماس وصعوبة المباراة. نحن نضع أنفسنا في موقع جيد ونتطلع لتحقيق التأهل المباشر.”

وتحدث بوبوفيتش عن مسار التصفيات، قائلًا: “واجهنا العديد من الصعوبات في التصفيات. البداية كانت صعبة أمام منتخب الصين، وكذلك المباراة الأخيرة ضد اليابان التي كانت قوية جدًا. والآن تنتظرنا مباراة صعبة ومهمة أمام السعودية.”

واختتم حديثه مؤكدًا: “لدينا الثقة الكاملة في فريقنا، وسندخل المباراة غدًا باحترام كبير للمنافس. هذا الاحترام سيساعدنا على الظهور بشكل قوي وتقديم أفضل أداء للفوز.”