سلطان عمان: السعودية هيأت كافة الخدمات للحجاج

البلاد – مسقط

هنأ جلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السُّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.

وأشاد جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين وسمو ولي العهد، بما تبذله حكومة المملكة كل عام من جهود كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن، وتهيئة كل الظروف والخدمات لأداء مناسك فريضة الحج بسلاسة وأمان ويُسر، سائلًا الله -العلي القدير- أن يكتب التوفيق الدائم للمملكة في تنظيم أداء هذه الفريضة على الوجه الأكمل، ويجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد خير الجزاء.