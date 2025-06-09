رينارد: هدفنا الفوز على المنتخب الأسترالي

البلاد- جدة

عقد المدير الفني للمنتخب السعودي، هيرفي رينارد، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الاثنين، للحديث عن مواجهة أستراليا غدًا الثلاثاء، في ختام الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال رينارد: “سأختار أفضل 11 لاعبًا، وأفضل العناصر المتاحة، ويجب علينا تحديد الطريقة المثلى لخوض المباراة. 90٪ من الناس يعتقدون أننا سنلعب الملحق، لكننا لا نملك ما نخسره غدًا.”

وأضاف: “اللاعبون مستعدون ومركزون بشكل جيد، وإن شاء الله سنقدّم مباراة كبيرة أمام أستراليا. نحن متشوقون لهذه المواجهة، وندرك أننا في المركز الثالث، ومعظم الآراء ترى أننا ذاهبون للملحق، لكن هدفنا هو الفوز وإسعاد جماهيرنا.”

وتابع: “أستراليا تطورت كثيرًا مع مدربها الحالي، وحققت بعض النتائج الإيجابية، وهم يشعرون بالقوة ويتطورون باستمرار.”

وأكد رينارد: “هدفنا واضح وهو تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا. سندخل المباراة بعقلية الفوز وننتظر كيف ستسير الظروف، فمن الممكن أن تصب في مصلحتنا ونتمكن من التأهل.”

وأشار إلى أن وضع المنتخب في التصفيات الحالي سببه الفريق نفسه، قائلًا: “هذا الوضع نتيجة ما قدمناه، وليس بسبب الآخرين. أذكر تحديدًا الهدف الذي سجلناه في أستراليا وتم إلغاؤه، من وجهة نظري كان صحيحًا.”

واختتم مدرب الأخضر حديثه قائلًا: “مباراة الغد هي الأخيرة وسنلعب على أرضنا. أنا متأكد من امتلاء المدرجات بجماهيرنا، وسنعطي كل ما لدينا للدخول في أجواء المباراة، كما اعتدنا دومًا… هدفنا الفوز ولا شيء سواه.”